Правила

Случайные фигурки падают сверху в прямоугольный стакан. В полёте игрок может поворачивать фигурку и двигать её по горизонтали с помощью клавиш «влево», «вправо» и «вверх». Также можно «сбрасывать» фигурку, то есть ускорять её падение клавишей «вниз», когда уже решено, куда фигурка должна упасть. Фигурка летит, пока не наткнётся на другую фигурку либо на дно стакана. Если при этом заполнился горизонтальный ряд, он пропадает и всё, что выше него, опускается на одну клетку. В специальном поле игрок видит фигурку, которая будет следовать после текущей - эта подсказка позволяет планировать свои действия. Темп игры постепенно увеличивается. Игра заканчивается, когда новая фигурка не может поместиться в стакан. Игрок получает очки за каждый заполненный ряд, поэтому его задача — заполнять ряды, не заполняя сам стакан (по вертикали) как можно дольше, чтобы таким образом получить как можно больше очков.

Дополнительные клавишные сочетания: